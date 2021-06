Ups, vklop v živo popestrilo golo dekle novinarja (VIDEO)

»Očitno imamo nekaj tehničnih težav, poskusili ga bomo priklicati spet pozneje,« sta se s pomenljivim nasmeškom gledalcem opravičila ukrajinska televizijska voditelja, potem ko novinarski vklop v živo v informativni oddaji ni šel po načrtu.Po video povezavi so namreč v oddaji poklicali ruskega novinarja, da bi komentiral srečanjeinv Sočiju. A namesto tega se je pred kamero pokazalo golo dekle, ki mu je očitno pomagalo pri snemanju.Imeli so namreč težavo s povezavo, Elovski ni slišal vprašanja, dekle pa je kamero obrnilo proti sebi in tako povzročilo še večji »tehnični šum«.