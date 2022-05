To je mama samohranilka, ki se je izdajala za moškega, da bi preživela

Da bi lahko v strogi patriarhalni družbi kot mama samohranilka obdržala otroka, se je Indijka, znana le kot S Petčiamal, dolgih 36 let izdajala za moškega. Ko se je poročila, je štela komaj 20 let, a zakonske sreče ni uživala dolgo. Njen mož je 15 dni po poroki doživel hud srčni napad in za posledicami umrl.

Kdo je v resnici, je svetu razkrila šele, ko je njena hči odrasla in se poročila.

A 15 dni zakona je bilo dovolj, da je Indijka zanosila. Ko je rodila zdravo deklico, pa se je morala znajti, predvsem je morala najti način, kako preživeti sebe in njo. Službe je sicer dobila, med drugim je delala na gradbišču, v hotelih in čajnicah, a vsak dan je morala prenašati spolno nadlegovanje s strani moških kolegov, nadrejenih in celo mimoidočih.

Nekega dne je imela tega dovolj in odločila se je, da se bo odslej predstavljala kot moški. Ostrigla si je dolge črne lase, do tistega dne njen največji ponos, tradicionalni sari je zamenjala za srajco in hlače ter si izbrala novo ime.

A ker so jo v domači vasi vsi poznali, sta se morali s hčerko, da bi lahko na novo zaživeli, preseliti. To sta tudi storili in Indijki, po novem ji je bilo ime Muthu, je uspelo svojo pravo identiteto skrivati več kot tri desetletja. Kdo je v resnici, so vedeli le njeni najbližji, ti pa so živeli v njeni rodni vasi.

Zdaj, ko je njena hči že odrasla, poročena in preskrbljena, se ji ni treba več skrivati, kljub temu pa je šele pred dnevi svetu razkrila, kdo je. Njen pogum je pohvalilo na milijone Indijcev, ki predvsem občudujejo njeno požrtvovalnost, da bi hčerki omogočila brezskrbno življenje. Kljub temu pravi, da se ne bo vrnila v prejšnje življenje.

Njen pogum je pohvalilo na milijone Indijcev. FOTO: Parth Sanyal/Reuters

Po 36 letih izdajanja za moškega se je namreč navadila biti Muthu in odločila se je, da bo ostala Muthu do konca svojih dni.