Tega zagotovo niste vedeli!? 13 čudnih in vznemirljivih dejstev o noči čarovnic

Zlahka je razumeti, zakaj je noč čarovnic eden najbolj priljubljenih praznikov v letu – zlasti v Združenih državah Amerike, vedno bolj priljubljen tudi v Sloveniji.

Po običaju se otroci preoblečejo v različne kostume, po navadi čarovnice in pošasti, ter hodijo od vrat do vrat, kjer prosijo za sladkarije. V kostume se preoblečejo tudi odrasli. Zelo priljubljen običaj za noč čarovnic je izrezovanje buč, v katere se potem vstavi sveča.

Preberite si 13 za lase privlečenih dejstev o noči z 31. oktobra na 1. november.

1. Bilo je nekoč

Verjeli ali ne, rojstni kraj noči čarovnic ni tovarna sladkorja: praznik naj bi izviral pred približno 2000 leti na Irskem.

2. Živ ali mrtev

Noč čarovnic izvira iz starodavnega keltskega festivala Samhain - praznovanja konca sezone žetve. Takrat so Galci verjeli, da se 31. oktobra meje med svetoma živih in mrtvih nekoliko zabrišejo in da se bodo mrtvi vrnili v življenje in povzročili opustošenje med živimi. Eden od načinov, kako prestrašiti mrtve pa je, da nosite kostume in maske.

Za poslikave ne potrebujemo veliko pripomočkov. FOTO: Santypan, Getty Images, istockphoto

3. Velik posel

Takoj za božičem je noč čarovnic drugi najbolj komercialni praznik v ZDA: Američani za noč čarovnic porabijo približno 6,9 milijarde dolarjev – večino za sladkarije, kostume in zabave. Presenetljivo velik del je vložen tudi v kostume za hišne ljubljenčke za noč čarovnic.

4. Kaj ima Titanik s tem?

Od 6,9 milijarde dolarjev, ki jih letno porabijo samo ZDA, se 2,08 milijarde dolarjev porabi za sladkarije za noč čarovnic. Koliko sladkih dobrot lahko kupite s tem denarjem? Približno 600 milijonov funtov – kar je enako približno šestim ladjam Titanik.

5. Razčlenitev sladkarij

Povprečen Američan poje približno 3,4 kilograma bonbonov za noč čarovnic – to je teža majhne čivave v kostumu za noč čarovnic!

Miza v stilu noči čarovnic FOTO: Jenifoto, Getty Images, istockphoto

6. Ali ste vedeli?

Prevara ali poslastica, imenovana tudi oblačenje in prošnja sosedov za sladkarije, je lahko izjemno uspešen podvig: otroci na noč čarovnic zaužijejo približno 7000 kalorij. (Da bi dosegli 7000 kalorij, bi morali pojesti 66 banan.)

7. Boo!

Se bojite noči čarovnic? Potem lahko trpite za samhainofobijo – strah pred nočjo čarovnic.

8. Ob polnoči

Poskusite obleči oblačila oziroma kostum in v njem hodite vzvratno na noč čarovnic. Po tradiciji bo to zagotovilo, da boste ob polnoči videli čarovnico.

9. Velika buča

Najtežja buča na svetu je zrasla na švicarskem vrtu: tehtala je 950 kilogramov – toliko kot majhen avto.

Noč čarovnic v krogu družine je lahko zelo zabavna. FOTO: Inside Creative House Getty Images, Istockphoto

10. Straši zle duhove

Buče in noč čarovnic gredo skupaj kot sladkarije in noč čarovnic: izrezovanje buč na noč čarovnic ni le zabavno, ampak predstavlja tudi sporočilo, da je z njo mogoče prestrašiti zle duhove, zato izrezljajte!

11. Sledite pravilom

Zvijače ali poslastice so res samo za otroke: nekatera mesta v ZDA so šla celo tako daleč, da so otrokom, starejšim od 12 let, prepovedala zvijače ali poslastice. Ponekod se lahko najstniki, ki goljufajo in prevarajo, soočijo z globo do 1000 dolarjev. (Sladkarije v vrednosti 7000 kalorij zagotovo niso vredne kazni!).

12. Pajek prinaša srečo

Ne bojte se, če na noč čarovnic vidite pajka: to naj bi bil duh pokojne ljubljene osebe, ki bdi nad vami.

13. Ves čas ste (verjetno) črkovali narobe

In ja, tudi mi smo. Pravilno črkovanje Halloween je pravzaprav Hallowe'en, poroča ef.com.