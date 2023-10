Dekoracija doma: Buče, venčki in tople odeje za prijetno jesen

Pri nas ni v navadi, da bi praznovali noč čarovnic in domove krasili s pajčevinami, okostnjaki in podobnim strašnim okrasjem, se pa mnogi odločijo nov letni čas pozdraviti s sezonskimi dekoracijami. Pred vsemi seveda prednjačijo buče, kako tudi ne, ko jih je zdaj na njivah in vrtovih pa tudi v trgovinah na pretek, za nameček pa so zelo vsestranske.

Tiste lepe, enakomerno obarvane in pravilnih oblik so okras že same po sebi. Položimo jih na balkon ali pred vhodna vrata, da bi ustvarili globino in vse skupaj razgibali, izberemo buče različnih velikosti. Dodamo še nekaj sezonskega cvetja, odlično se bodo denimo obnesle bogate krizanteme v cvetličnih lončkih, pri manjših postavitvah lahko izberemo tudi vresje, mačehe, okrasno travo ali kaj tretjega, kar nam pride pod roke.

Kombiniramo jih s sezonskim cvetjem in drugimi dodatki. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Z bučami okrasimo tudi notranjost doma, jedilno mizo, klubsko mizico, kakšno polico ... V tem primeru izberemo manjše buče, dodamo jim cvetje, v lončkih ali rezano, prvo bo seveda dlje zdržalo, kakšno svečko, ki bo prostor odela v topli vonj cimeta, ali namesto nje v jabolko zapičimo nekaj klinčkovih žbic, denimo v obliki spirale, in okrasje zaključimo s kakšnim koruznim storžem, kostanjevo ježico, kostanjem, orehom … Bučo uporabimo tudi namesto vaze, le izdolbsti jo je treba, pazimo, da lupina ostane dovolj debela in nepoškodovana, da bo zadržala vodo, nato pa vanjo razporedimo šopek jesenskega cvetja.

Iz koruznih in drugih storžev izdelamo okrasni venček za na vhodna in druga vrata, ki ga lahko postavimo tudi na mizo. Koruzne pritrdimo na osnovo za venček ali jih spletemo v krog ali kvadrat, dodamo nekaj kostanjev, orehov, želodov, oranžno, rjavo ali rumeno pentljo in venček je nared. Uporabimo lahko pravzaprav vse, kar najdemo v sadovnjaku, na njivi ali med sprehodom po gozdu, le domišljijo je treba uporabiti. K jesenskim barvam in vzdušju se odlično podajo pletene košare, kar izkoristimo pri okrasitvi. Vanje razporedimo jesenske sadove in kakšno lončnico, tudi v tem primeru lahko dodamo pentljo in druge elemente, ki so nam všeč, košaro pa nato postavimo pred vhodna vrata, na balkon ali teraso.

Mehko in toplo

Za okrasitev prostorov uporabimo manjše buče. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Čeprav so dnevi še topli, bo tudi tega kmalu za nekaj časa konec, zato k jesenskim dekoracijam, zunanjim in notranjim, spadajo reči, ki nas bodo pogrele. To so mehke debele odeje, ki jih poveznemo čez stol ali klop na balkonu ali terasi ter naslanjač v dnevni sobi. Dodamo še mehko okrasno blazino ali dve in težko se bo upreti, da se ne bi zavalili vanj s knjigo in skodelico dišečega čaja v roki. Toplino pričaramo tudi z mehkimi preprogami, ki kar kličejo, da se po njih sprehodimo bosi. Izberemo čim bolj bogato in kosmato, če bi jo radi uporabljali vse leto, pozabimo na jesenske rumene, oranžne, rjave in rdeče odtenke ter izberemo takšno, ki se bo skladala s preostalimi barvami v prostoru.

Če ste med bolj spretnimi, lahko kar sami izdelate pogrinjke iz filca.

Obliko najprej izrišemo, pri detajlih si pomagamo z olfa nožkom. FOTO: Getty Images/iStockphoto

To pa ne velja, ko izbiramo jesenske pogrinjke, prte in prtičke. Ker vložek ni prav velik, si lahko damo duška ter poiščemo jesenske, s katerimi bomo zamenjali tiste, ki jih običajno uporabljamo. Bolj spretni se lahko odpravijo v trgovino s pripomočki za ustvarjanje ali tiste z blagom, tam kupijo filc in pogrinjke iz njega izdelajo sami. Zakaj filc in ne blago? Ker ga ni treba robiti. Iz njega enostavno izrežemo želeno obliko, lahko je to klasičen kvadrat, pravokotnik ali krog, lahko pa se malce potrudimo in nanj najprej s svinčnikom narišemo denimo list, tega pa z ostrimi škarjami izrežemo. Pazimo le, da bo nekoliko večji od krožnikov, sicer ga izpod njih ne bomo videli.