Heidi Klum je po dveh letih premora priredila zabavo za noč čarovnic: to je njen kostum!

Manekenka Heidi Klum je po dveh letih premora znova poskrbela za zabavo za noč čarovnic v New Yorku, še posebej pa se je potrudila za svoj kostum. Od glave do pet se je oblekla v kostum črva. Njen kostum je bil videti povsem realističen. Kostum je prekrival njeno celotno telo, vidne so bile le njene oči in usta. »Mislim, da se še nikoli nisem počutila tako klavstrofobično, kot se bom v tem kostumu,« je Heidi povedala reviji People pred mesecem dni, ko so jo vprašali o njenem kostumu za noč čarovnic.

Njena hči je bila ženska mačka

Na zabavi se je Heidi pridružil mož Tom Kaulitz, ki se je oblekel v ribiča z enim očesom, njena hči Lumi pa je izbrala masko ženske mačke po navdihu lika Michele Pfeiffer v filmu Batman.

Žur po dveh letih premora

Heidi je na instagramu objavila več videoposnetkov, ki prikazujejo, kako je nastal njen kostum za noč čarovnic. Za Good Morning America je povedala, da je zelo navdušena nad zabavo po dveh letih premora zaradi covida. Povedala je tudi, da je prva stvar, ki jo naredi na svojih zabavah za noč čarovnic, to, da gre okoli gostov, jih pozdravi in počaka, da ​​ugotovijo, kdo je pod kostumom.