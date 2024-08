Ste si kdaj želeli videti, kaj se dogaja v pomivalnem stroju med pomivanjem? (VIDEO)

Verjetno imate tudi pomivalni stroj? Mnogi si ne morejo predstavljati družinskega življenja brez nje. Tako preprosto: pospravite posodo, dodate detergent, vklopite in čez nekaj časa je vse popolnoma čisto.

Toda ali ste se kdaj vprašali, kaj se zgodi v pralnem stroju, ko ga zaženete? Kakšna čarovnija se zgodi v notranjosti, kdaj in kako izginejo trdovratni madeži?

Odgovor si lahko ogledate v videu na YouTube kanalu, kjer je uporabnik z vodotesno kamero GoPro posnel pomivanje posode v pralnem stroju, njegov video pa si je do danes ogledalo že več kot 5 milijonov ljudi.

»Vedno sem želel vedeti, kaj se zgodi notri, ko zaprem vrata. Številni drugi podobni posnetki so imeli slabo osvetlitev ali pa so bili posneti iz slabega kota,« je dejal. Za namene tega videa je uporabil dva vira svetlobe, ki sta svetila iz različnih kotov in tako omogočila jasen pogled na notranjost stroja, poroča slobodnadalmacija.hr.

