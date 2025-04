Slovenska modna navdušenka živela v jami, brez elektrike in stranišča (VIDEO)

S sodobno nomadko in vsestransko ustvarjalko Katjo Kozlevčar se je pogovarjala Nina Štajer. Spregovorila je o izkušnji bivanja v jami in jurti, o tako imenovanem 'off-grid' načinu življenja izven sistema ter o nakupu in renovaciji stare hiše v Bolgariji. Off-grid način življenja pomeni bivanje brez priklopa na javno infrastrukturo – brez električnega omrežja, vodovoda ali kanalizacije.

Na to zanimivo pot je Katjo pripeljalo življenje, saj se je v preteklosti soočala z izgorelostjo in depresijo. V času pandemije se je začela zavedati, da ji življenje v urbanih okoljih ni več po godu in začela je iskati alternativne oblike bivanja. Na Kanarskih otokih so jame in jurte precej pogosta bivališča ter slikovito opiše tovrstne bivalne pogoje. Takšno bivanje je nekajkrat okusila tudi sama in prineslo ji je obilo svobode.