Tudi vi narobe pomivate posodo? Izognite se pogosti napaki

Spužvaste gobice so različnih barv. Ne govorimo o tistih, ki jih je v paketu dvajset in je vsaka svoje barve, temveč o gobicah, ki se prodajajo posamično ter so rumene, zelene, rožnate, modre …

Odločitev, katero boste izbrali, naj ne bo pogojena z osebnim okusom, temveč s tem, kakšno posodo nameravate z njo pomivati.

24sata.hr niza, katera barva je za katero vrsto posode najprimernejša.

Rumena gobica

Ta je najmehkejša in primerna za pomivanje občutljive, krhke posode ter keramike, ki jo groba tekstura lahko poškoduje.

FOTO: Pixelseffect/Gettyimages

Modra gobica

Ta barva nakazuje, da je gobica še vedno dovolj nežna za občutljivo posodo, denimo steklo ali fino keramiko, hkrati pa učinkovito odstranjuje tudi trdovratnejšo umazanijo.

Rdeča, oranžna, rožnata gobica

Gobice takšne barve so idealne za srednje abrazivne površine in za manj občutljivo posodo, s katere odnesejo tudi umazanijo, ki ji rumena in modra ne bi bili kos.

Zelena gobica

Ta je namenjena najtrdovratnejši umazaniji, odstranjevanju zasušenih in zapečenih ostankov hrane. Te nikoli ne bi smeli uporabljati na občutljivi posodi.

FOTO: Svengine/Gettyimages

Abrazivni sloj na spužvasti gobici

Običajno je na eni strani gobice in zelene ali modre barve. Ključen je za odstranjevanje grobe umazanije. Medtem ko je zeleni lahko za nekatere površine pregrob, je modri namenjen nežnejši posodi oziroma površinam.

Pravilna izbira spužvaste gobice pripomore k boljšim rezultatom pomivanja posode in to zaščiti pred morebitnimi poškodbami.