Filtre redno čistimo

Brez kuhinjskih pripomočkov in bele tehnike si življenja skorajda ne znamo več predstavljati, a obenem nanje radi pozabimo. Vsaj dokler ne začnejo povzročati težav ali se pokvarijo. Da se to ne bi zgodilo prehitro, pa je treba za vse naprave primerno skrbeti in jih redno čistiti.

Kis vlijemo v prostorček za prašek ali mehčalec. FOTO: Preeyaporn Leekiatanan/Getty Images

Običajno so najbolj na udaru pralni in pomivalni stroji, saj v njih ostaja na kupe umazanije ter večjih delcev, zaradi katerih bo kakovost pranja slabša, stroj pa se bo hitreje pokvaril. Da se to ne bi zgodilo, je bistveno, da redno čistimo filtre, v katerih se nabirajo trdni in večji delci. Če živimo v okolju, kjer je voda precej trda, je priporočljiva redna uporaba kisa. V pralni stroj ga vlijemo kar v predalček za prašek ali mehčalec ter zaženemo program za čiščenje bobna, da bi s kisom očistili pomivalni stroj, pa ga približno deciliter vlijemo v skodelico, jo postavimo na zgornjo rešetko praznega stroja in zaženemo poljubni program pranja.

V pomivalni stroj občasno postavimo skodelico s kisom in zaženemo program.

S kisom ali katero koli drugo kislino, lahko je to limonin sok ali citronska kislina, redno čistimo tudi grelnike vode, v katerih se prav tako nabira vodni kamen. Če odprtino pri izlivniku prekriva mrežica, tudi to namočimo v kislino, če mrežica ni odstranljiva, v kislino namočimo nekaj papirnatih brisačk ali kuhinjsko krpo, jo zatlačimo v izlivnik in pustimo delovati vsaj eno uro. Če na mrežici, ko kislino speremo, še vedno opazimo bele delce vodnega kamna, postopek ponovimo.

Kovinska rezila na roke

Med bolj težavne naprave, kar se čiščenja tiče, spadajo opekači kruha, saj se je v prostorčke težko prebiti, pomivati v vodi pa jih ne smemo. Bistveno je, da jih čistimo redno, če je le mogoče, po vsaki uporabi. Opekači imajo na spodnji strani pladenj, kjer se nabirajo drobtine. Obrišemo ga z vlažno krpo, nato še s suho, nato pa opekač obrnemo na glavo in nežno potolčeno po dnu, da iz njega padejo še koščki, ki niso padli v pladenj. Veliko lažje je čiščenje aparatov za pripravo toplih sendvičev in kontaktnih žarov. Večina ima snemljive plošče, ki jih lahko operemo pod tekočo vodo in z običajnim detergentom, temu pa se lahko ognemo, če spodnjo ploščo, preden nanjo položimo sendvič, meso ali kar bomo pač opekli, prekrijemo z listom papirja za peko ali aluminijasto folijo, z drugim listom pa jed prekrijemo. Napravo nato zapremo in uporabimo kot običajno.

Če si pomagamo s folijo, bo čiščenja manj. FOTO: Graletta/Getty Images

Najbolj enostavni za čiščenje so multipraktiki, saj lahko posode in večino nastavkov brez težav operemo, tudi v pomivalnem stroju, le kovinska rezila raje operemo ročno. Visoka temperatura vode in nato še zraka med sušenjem pa tudi delci tablet za pomivanje lahko rezila poškodujejo in sčasoma se bodo skrhala. To velja tudi za nože, le da je te veliko lažje nabrusiti kot mala rezila v nastavku multipraktika.

Drobtine iz opekačev kruha odstranimo po vsaki uporabi.

Tudi palične mešalnike zato raje očistimo pod tekočo vodo in z blagim detergentom. Pogosto pozabimo na zamrzovalne skrinje, iz katerih je treba redno odstranjevati led. Razlog ni le estetski, ledene obloge namreč zmanjšajo hladilno moč naprave, ta pa bo za ohranjanje ustrezne temperature porabila več električne energije, kar se bo poznalo na položnicah.