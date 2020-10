Rekorderka: na telesu ima 16 Eminemov

Prepričal jo je Stan

Eminem jo osrečuje, a obenem povzroča težave v ljubezni. FOTO: Instagram

52 tetovaž prekriva njeno telo.

Ko je bila stara 14 let, se je zaljubila vin začela goreče spremljati njegovo glasbeno pot, svojo predanost pa raperskemu zvezdniku zvesto izkazuje še danes. S številnimi, pravzaprav rekordnimi tetovažami.je 31-letna Škotinja, velika zvezdnica instagrama, a z razlogom. Nedavno je namreč dosegla vpis v Guinnessovo knjigo rekordov zaradi upodobitev Eminema na svojem telesu. Njeno telo prekriva kar 52 tetovaž, od tega je 28 poslikav posvečenih glasbeniku, med njimi pa kar 16 portretov, s čimer si je prislužila laskavi vpis. »Stan je ena najboljših glasbenih stvaritev vseh časov, še nikoli nisem slišala česa takšnega. Zaljubila sem se v to skladbo in vse druge njegove, postale so del mojega življenja. In potem tudi telesa, Eminemu sem se preprosto morala nekako pokloniti,« pripoveduje Nikki, ki je do leta 2017 izbirala predvsem med slogani in verzi, potem pa se je odločila tudi za portrete ameriškega zvezdnika. »Pravzaprav me je rešil. Nekoč sem sovražila svoje telo, zdaj ga obožujem!« Z upodobitvami raperja je dosegla tudi rekord, a kot poudarja, poslikav še ni konec. Eminem ji prekriva roke, noge, prste in prsi, manjka pa ji še zvezdnikov avtogram, ki bo njen naslednji projekt.Tetovaže so jo izstrelile v ospredje tudi na instagramu, kjer ima vsak dan več sledilcev, a priznava, da od prvega portreta njeno ljubezensko življenje bolj ali manj miruje. Kot ugotavlja, moške odvrača njeno telo, s katerega resno zre znameniti raper ...