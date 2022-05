To pa je zvestoba: pri istem podjetju že 84 let

Walter Orthmann iz mesta Brusque v Braziliji je tudi uradno najbolj vdan delavec na svetu. Možakar, ki jih šteje skoraj 100, je pri istem podjetju zaposlen že od leta 1938, z osupljivo 84-letno kariero pa se je vpisal tudi v Guinnessovo knjigo rekordov.

Delo ga neizmerno veseli

Orthmann dela pri tekstilnem podjetju Industrias Renaux S.A., tja pa je prvič vstopil, ko jih je štel rosnih 15 let, se spominja. Doma je bila lakota, zato je bilo njegovo šolanje nedopustno in moral si je poiskati službo. Najprej je delal v skladišču, kjer je pomagal pri odpremi pošiljk, z leti pa je napredoval na oddelek administracije in nazadnje dosegel položaj direktorja prodaje.

V istem podjetju je od leta 1938. FOTO: Reuters

Služba mu je omogočala potovanja po vsem svetu, zagotavljala reden in dober prihodek ter ga obenem osrečevala, je več kot zadovoljen Walter, ki mu je delovna vnema tako nujna kot zrak, rad pove. Seveda ni vseeno, s čim se človek preživlja, delo te mora veseliti in zanimati, sicer te okolje, v katerem si prisiljen prebiti ure in ure, samo da preživiš, začne dušiti.

V podjetju pa ni rasel le on, tudi podjetje je napredovalo z njim in tudi po njegovi zaslugi. Računalnikov niso poznali, tudi telefonov ne, pripoveduje, pisalni stroji in navadna pošta pa so bili kljub temu učinkoviti. Na ulicah ni bilo javne razsvetljave, tekoče vode prav tako ne. Skozi desetletja sta se družba in podjetje razvijala, tudi Walter si je vseskozi prizadeval za napredek in spodbujal sodelavce k marljivemu pristopu.

Delo je danes po zaslugi sodobne tehnologije mnogo enostavnejše, po drugi strani pa je tudi prometa veliko več, zato ni njegov delovnik nič krajši. Služba mu tako še vedno izpopolnjuje vsakdanjik, zato se kljub častitljivim letom še ne namerava upokojiti. Ne nazadnje mu zdravje odlično služi, pa tudi na delovno mesto se vsak dan odpelje sam s svojim avtomobilom.

Upokojil se še ne bo.

Pa tudi življenjske modrosti, ki se jih je naučil ravno na delovnem mestu, stresa kar iz rokava: »Ne se jeziti. Čim več se smejte! Delajte, kar vas veseli. Pozabite na sovražnike. Naučite se odpuščati. Živite umirjeno.«