Potoval je v leto 5000 in s seboj prinesel fotografije (VIDEO)

Potovanje v času je ena tistih stvari, ki burijo domišljijo mnogih. Nekitrdi, da je pripotoval iz leta 5000. Za svoje trditve ima menda tudi fotografski dokaz. Za ApexTv razkril, da je del tajnega eksperimenta, med katerim so ga leta 2004 poslali 3000 let naprej v prihodnost. Tam je na svoje veliko presenečenje naletel na prizor Losa Angelesa, potopljenega pod vodo.Moški naj bi delal v laboratoriju v Los Angelesu, ko so ga nagovorili, da je del eksperimenta s časovnim potovanjem, med katerim naj bi posnel fotografije prihodnosti. Njegov obraz je na posnetku na tiktoku zakrit, domnevno zato, da bi prikrili njegovo identiteto.Edward trdi, da je v prihodnosti stal na veliki leseni platformi, poleg njega pa so bile tudi stavbe in hiše, vse narejene iz lesa. Takrat je spoznal, da gre za Los Angeles in da je ta pod vodo. Trdi tudi, da je v prihodnosti govoril z ljudmi, ki so mu povedali, da je mesto poplavilo zaradi globalnega segrevanja.Prejšnji teden pa je neki drug moški prav tako na tiktoku trdil, da je bil v letu 2491 in da bodo leta 2022 na Zemljo prišli več kot dva metra visoki nezemljani (z dolgimi lobanjami, temno sivo kožo in popačenim videzom), ki naj bi sprožili vojno z ljudmi. Napovedal je celo natančen datum, ko naj bi na naš planet prišli vesoljci – 24. maj 2022. Do leta 2491 naj bi naš planet poselili nezemljani različnih vrst. Ti naj bi k nam prišli v miru, a naj bi jih napadle ZDA in sprožile več vojn. Kadar so izzvani, so namreč po njegovem zelo nevarni. Kljub bombastičnim izjavam, za katere nima nobenega dokaza, ima video več kot 94.000 ogledov.