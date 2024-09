Petka 13. se mnogi bojijo kot hudič križa, za zvezdnico pa je to srečen dan

Vraža o zloglasnosti petka v kombinaciji s trinajstico že stoletja buri ljudsko domišljijo. Petek, 13. velja za nesrečen dan in nekateri se ga tako bojijo, da posežejo celo po nekaterih vraževerjih, da bi se zavarovali pred njegovo »hudobno magijo«.

Natančen izvor, ko so petek 13. začeli obravnavati kot nesrečnega, ni znan, vendar »verjetno izvira iz krščanske vere«. Na primer, v Svetem pismu je bil Juda - oseba, ki naj bi izdala Jezusa - 13. gost pri zadnji večerji. Tudi v Svetem pismu se je veliko nesrečnih stvari zgodilo ob petkih.

Petek 13, dan, ki se ga mnogi zelo bojijo. FOTO: Jure Eržen, Delo

Petek 13. združuje dva tabuja, ki izhajata iz Svetega pisma. Na podlagi zgodbe o Jezusovi zadnji večerji je za mizo sedelo 13 apostolov in se je zgodila v četrtek. Tisti večer so ga ujeli in naslednji dan, v petek, križali. In zato v petek, 13., dobite dvojni udarec. Združita se oba elementa: tabu proti 13 in križanje, ki je bilo v petek. Čeprav je tabu vezan na zadnjo večerjo, je ​​postal razširjen šele 1000 let po Jezusovi zgodbi, ko se je več ljudi začelo zanimati za Sveto pismo.

Vraževerje

Dr. Phil Stevens, upokojeni profesor antropologije z Univerze v Buffalu in avtor knjige z naslovom Ponovni razmislek o antropologiji magije in čarovništva: inherentno človek, pravi, da je razmišljanje o vraževerju okoli petka 13 primer magičnega razmišljanja. Pravi, da je magično razmišljanje takrat, ko nekdo verjame, da obstaja vzročna zveza med dvema stvarema, ki sicer nista povezani. Na primer, petek in 13 skupaj prevzameta drugačno kakovost, ko padeta na isti dan. Povedal je tudi, da o tem razmišlja kot o tabuju, saj ima vraževerje negativno konotacijo, tudi če nekdo z njim opiše svoje prepričanje.

»Beseda tabu je pravzaprav primerna za to vrsto vraževerja. Ker je to izraz, ki pomeni izogibanje vzpostavljanju magične povezave. Ljudje lahko aktivno delajo magijo, da se stvari zgodijo, s prepoznavanjem povezav med stvarmi, toda če povezave med stvarmi lahko povzroči žalosten rezultat, potem se ljudje izogibajo tem povezavam.« meni Stevens, poroča eu.usatoday.com.

Srečna trinajstica

Taylor Swift FOTO: Andre Dias Nobre Afp

Petek 13. še vedno buri zahodno domišljijo. A nekateri imajo to številko za srečno, med njimi je tudi zvezdnica Taylor Swift, ki šteje 13 za svojo srečno številko in je na začetku svoje kariere pogosto nastopala s številko, napisano na roki.

»Rodila sem se 13. Na petek 13. sem dopolnil 13 let. Moj prvi album je postal zlati v 13 tednih. Moja prva pesem na prvem mestu je imela 13-sekundni uvod,« je povedala za MTV leta 2009. »Vsakič, ko sem osvojila nagrado, sem sedela na 13. sedežu, 13. vrsti, 13. delu ali vrsti. M, ki je 13. črka. V bistvu, kadarkoli se v mojem življenju pojavi 13, je to dobra stvar.«

Z več takšnimi podporami bi bogastvo namesto strahu lahko postalo dediščina petka 13, poroča edition.cnn.com.

