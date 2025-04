Sadhguru, svetovno znani duhovni govorec, mistik, vizionar, borec za ekologijo in boljši planet, ki prenaša starodavne jogijske prakse v sodobno življenje in z modrostjo navdihuje milijone ljudi po svetu, ki spremljajo njegove videe, programe in predavanja, pravi, da razburkani časi prinašajo spremembo toka življenja. So priložnost za vsakogar, da se dvigne iz svoje cone udobja in si izboljša življenje. »Stiska nas krepi. Ohrabri nas, da posežemo po širših možnostih. Ni treba, da stiska postane trpljenje. Trpljenje si človek ustvari kot nesrečno posledico pomanjkanja nadzora nad svojim psihološkim stanjem. Ko se svet obrne proti tebi, bi morali tvoje telo, um, čustva in energija delovati zate. Za takšno delovanje potrebuješ nekaj notranjega inženirstva. To je znanost joge – ki zagotovi, da nisi nikoli sam težava v svojem življenju,« pravi.

Čeprav veliko duhovnih učiteljev meni, da prihaja zlata doba in da človeštvo napreduje na ravni zavesti, poudarja, da lahko zlata doba nastopi v vsakem takem trenutku, ko se celotna generacija ljudi želi potruditi za neko skupno dobro. Vprašanje je, ali bomo ta generacija. »Nikoli prej nobena generacija ljudi ni razpolagala s takšnimi močmi kot mi. Današnja tehnologija omogoča, da lahko en sam človek naredi, česar tisoč ljudi ni moglo narediti niti pred sto leti. Toda tehnologija nima lastne kakovosti. Vse je odvisno od tega, kako jo uporabljamo. Ista tehnologija lahko služi ustvarjanju ali uničevanju življenja, naredi svet čudovit ali grozljiv. To je izbira, ki jo imamo. Ko posedujemo takšno moč, mi odločamo, ali bomo ustvarili najboljši čas v zgodovini človeštva ali ne.«