To je sredi Ptuja počel tuj državljan, umirili ga niso niti policisti

Policisti PP Ptuj so bili včeraj malo po 21. uri poslani na kršitev javnega reda in miru na Ptuj, na kraju so imeli postopek z 44-letnim tujim državljanom, ki je kršil javni red in mir. Moški se kljub opozorilom in ukazom policistov ni umiril in je nadaljeval s kršitvijo, zato so policisti zoper njega odredili pridržanje.

Mariborski policisti pa so bili danes malo pred 1. uro zjutraj poslani na kršitev javnega reda in miru v Maribor. Na kraju so imeli postopek s 60-letnim moškim, ki je kršil javni red in mir. Moški se kljub opozorilom in ukazom policistov ni umiril in je nadaljeval s kršitvijo, zato so policisti zoper njega odredili pridržanje.