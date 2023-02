Ali vam črna mačka res prinese nesrečo?

Ne glede na to, ali imate sami črno mačko ali pa vam je pred kratkim prekrižala pot, ste verjetno že slišali vsaj nekaj vraž in izročil o teh živalcah. Medtem ko imajo v nekaterih kulturah sloves nosilcev smole, drugi menijo, da kažejo ravno nasprotno.

Črnih mačk se drži sloves, da prinašajo nesrečo, kar je tudi razlog, da jih tisti, ki v živalskih zavetiščih iščejo mucke, najpogosteje spregledajo ali celo preskočijo. Pri tem spol ne igra vloge, vražo pa nekateri tako upoštevajo, da se bojijo celo mačk, ki so pretežno črne. Te slabe govorice niso nič novega, saj jih zasledimo že v 13. stoletju, ko je papež Gregor IX. izdal Vox in Rama.

V zapisu je trdil, da so mačke na splošno povezane s čarovništvom, črne pa celo simbol satana. Med renesanso so po vsej zahodni Evropi mučili in ubijali mačke, da bi pregnali hudiča, zlasti v postnem času. Preden so jih začeli preganjati, so mačke (spet ne glede na barvo) imele sloves zaščitnic in spremljevalk v Evropi, prijateljev bogov v starem Egiptu, na kmetijskih zemljiščih pa so pridelek preprosto branile pred škodljivci. Na žalost se vse do danes še niso otresle negativnih govoric. Študija iz leta 2019 je pokazala, da so bili ljudje, ki ne marajo črnih mačk, tudi bolj vraževerni. V ZDA obstajajo zavetišča, ki jih ne dajejo v posvojitev okoli noči čarovnic, da bi jih zaščitila pred žrtvenimi rituali.

Kaj v resnici pomenijo?

Toda slab glas, da prinašajo smolo, je popolnoma iz trte izvit. Kar več ljudi verjame, da črne mačke prinašajo srečo, so bolj intuitivne in vedo, da ljudem niso všeč, zaradi česar so še bolj ljubeče. Ne nazadnje so bile cenjene kot simbol božanske ženskosti, radovednosti in inteligence, tudi odpora do oblasti. Kar zadeva črno barvo, strokovnjakinja ugotavlja, da črne obleke povezujemo z duhovščino in božjo besedo, samo barvo pa z ozemljitvijo in zaščito – zakaj bi torej bilo pri mačkah drugače? Iz vseh teh razlogov jih je bolje razumeti kot simbol sreče, milosti, modrosti, zaščite in varnosti.

Kaj pomeni, če nenehno videvate črne mačke? Naši vodniki in ljubljeni pogosto uporabljajo živali, da se povežejo z nami in nam pošiljajo sporočila. Če videvate črne mačke, je to lahko sporočilo vaših vodnikov ali ljubljenih, da so v bližini in da ste zaščiteni. Ravno nasprotno od tega, da bi si jih razlagali kot simbol nesreče, imejte črno mačko, ki vam prečka pot, za znak zaščite ali sreče. Nanje lahko gledate kot na vodnike ali nekaj, čemur lahko zaupate in kar vas pazi.

Mačkoni po svetu

Mnoge kulture verjamejo, da črne mačke privabljajo bogastvo in srečo, povezujejo jih tudi s srečo v ljubezni. Britanke so verjele, da bo črna mačka, ki vstopi v njihov dom, prinesla veliko snubcev. Če bi jo imela mladoporočenca, bi prestrašila zle duhove in jima prinesla dolgo, srečno življenje v zakonu. V angleško govorečem svetu je še vedno splošno prepričanje, da bo paru prineslo srečo, če bosta na poročni dan videla črno mačko. Tudi Japonke verjamejo, da bo pripeljala snubce.

Križanje poti Na Japonskem črna mačka, ki ti prekriža pot, prinaša srečo. V Nemčiji verjamejo, da je slab znak, če gre z desne na levo, če pa gre z leve na desno, vas čaka sreča.

V nordijski mitologiji se je Freya, boginja ljubezni, plodnosti in lepote, vozila v vozu, ki so ga vlekle mačke. Nekatere različice mita pravijo, da so bile črne. Poleg tega, da je bila Freya boginja ljubezni in plodnosti, je imela tudi navado blagoslavljati kmete. Nordijski kmetje so na svojih poljih puščali sklede mleka za Freyine mačje spremljevalce, ona pa jih je nagradila z obilno letino.

Na Japonskem, Kitajskem in v drugih azijskih kulturah vse mačke veljajo za simbol sreče in blaginje. Več verovanj se ukvarja posebno s črnimi. Če jo varujete in zanjo dobro skrbite, vas bo nagradila tako, da bo prestrašila zle duhove in v gospodinjstvo prinesla bogastvo. Mačke sreče ali maneki neko, ki jih pogosto vidimo na Japonskem, so običajno upodobljene bele ali črne. Verjamejo, da lastnikom pritegnejo srečo, bogastvo in blaginjo.

Igralci črne mačke povezujejo s srečo v denarju in poslu. Rečeno je, da če je med občinstvom črna mačka, bo vaša igra dolga in uspešna. Francozi popeljejo povezovanje z denarno srečo še korak dlje. Dolgo uveljavljeno francosko vraževerje pravi, da če izpustite črno mačko na križišču, kjer se križa pet cest, vas bo pripeljala do zaklada. Verjamejo tudi, da bodo črne mačke nagradile lastnike, ki z njimi lepo ravnajo. Imenujejo jih tudi matagot ali čarovniške mačke. Verjamejo, da če mački ustrežete in ji daste prvi grižljaj večerje ter udobno posteljo, vam bo razvajenka prinesla bogastvo in srečo.