Ojoj, Rupar objavil posledice zastrupitve. Bralec: Zavaja, da ima drisko, slika je ukradena (FOTO)

Rezultati analiz vode v prostorih Maximarketa, ki jih je NLZOH opravil v petek, so potrdili, da je fekalno onesnaženje vode omejeno na interno vodovodno napeljavo objekta . V vzorcih, ki jih je Zdravstveni inšpektorat vzel v sosednjih stavbah, fekalnega onesnaženja niso zaznali. Po zadnjih podatkih je okuženih več kot 350 ljudi.

Med obolelimi so tudi p redstavniki stranke Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober, je sporočil predsednik stranke Pavel Rupar . Zaradi še vedno slabega zdravstvenega stanja štirih članov organizacij, ki so se po Ruparjevih navedbah z vodo zastrupili pred novinarsko konferenco v sredo v kavarni Maxi v Ljubljani, so primorani odpovedati za sredo napovedan protestni shod.

»Žal sem tudi sam med tistimi več kot 300 ljudmi, ki smo se v zadnjih dneh okužili z bakterijo E. coli (Ešerihija koli) v okolici Maxi Marketa v Ljubljani. Okužba se je, kot kaže, razširila preko kontaminirane vode, ki so jo uporabljali pri pripravi napitkov v določenih lokalih. Čeprav osebno ne pijem kave, temveč običajno Union pivo, sumim, da sem se okužil prav tam – bakterija je verjetno končala tudi v drugih pijačah. Posledice so bile izredno hude. Imel sem močne prebavne težave, neprestano sem moral na stranišče, izgubil sem veliko tekočine in bil včeraj celo sprejet na intenzivni oddelek v bolnišnici. Zelo težka izkušnja, ki je ne privoščim nikomur. V dveh dneh sem shujšal 15 kg. Sedaj mi moja nova obleka (ki so mi jo kupili v stranki) stoji na meni kot na klovnu. Na poti do stranke v Ljubljano me je bolečina v trebuhu popolnoma presenetila, stanje je bilo tako nenadno in intenzivno, da sem doživel neprijetno nezgodo. Zaradi tega moram sedaj avto dati na globinsko čiščenje, kar je najmanjši strošek v primerjavi z zdravjem,« je med drugim na družabnem omrežju zapisal Rupar ter objavil nazorne fotografije dogajanja v avtu.

FOTO: Facebook

Ob tem se je že oglasil naš bralec in dodal, da nekdanji poslanec in župan zavaja, da ima drisko ter zapisal, da 'krade' slike kar s spleta.

Gre za identično fotografijo, kot jo je objavil Pavel Rupar. FOTO: Google

