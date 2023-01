Komentar Bojana Budje: Trinajstica

Če bi sodil zgolj po včeraj naznanjeni novici, da se iz Slovenije k našim južnim sosedom selita še eni zadnjih tradicionalno domoljubnih blagovnih znamk Zala in Sola, bi petek, trinajstega, resnično lahko označil za nesrečnega. Pa ga ne bom. Tudi se včeraj nisem izogibal črnim mačkam in vraževerno pljuval čez ramo. Bi celo rekel, da me naznanjeno ni presenetilo, saj smo v lepo njihovo razprodali že toliko tega, kar me je nostalgično vračalo v leta otroštva. Vključno z legendarno čokolado Gorenjko, omamnim vonjem in okusom Tisoč in enega cveta, zapeljivo gospodično Cockto pa Donatom in Argeto, da ne naštevam v nedogled.

Ko je trinajsta vlada neslavno predčasno končala svoj mandat, je marsikdo častil trinajst rund.

Vraža o zloglasnosti petka v kombinaciji s trinajstico že stoletja buri ljudsko domišljijo. Četudi je v zadnjih štirih stoletjih petek že sedemstokrat padel na trinajstega, pa ni o kakšnem koncu sveta ne duha ne sluha. Drži le, da verovanje v nadnaravno moč trinajstice sega še v antiko, dodatno so to število ožigosali satanisti. Uporabljeno je v vseh obredih, koder dosledno vključujejo trinajst simbolov črne magije. Dodatno je število trinajst nesrečno zavoljo izdajalskega Jude Iškarijota, ko se je Kristusove zadnje večerje udeležilo trinajst apostolov, izdal pa ga je prav trinajsti med njimi; povezano pa je tudi z grškim mitološkim kraljem Sizifom in neprekinjenim valjenjem kamna navkreber.

Sam bolj stavim na srečno plat trinajstice. Po zgledu ameriških astronavtov, ki so se z Apollom 13, izstreljenim v vesolje ob 13. uri in 13 minut, z izstrelišča 39 – torej 3 krat 13 –, vrnili čili in zdravi. Ali po londonskem klubu, imenovanem Trinajstica, v katerem je vse, od števila članov do datumov srečanj in celo cenika, v znamenju števila 13. Ne nazadnje: osebe, rojene 13. v mesecu, imajo menda neomejene delovne sposobnosti, neverjetno moč transformacije, vztrajnost, tudi veliko talentov in nadarjenost. Nič nimam s tem, če je trinajstica tudi moj rojstni datum. Žal že pokojnim staršem pa vseeno hvala!

Je pa lahko to število tudi hkrati srečno in nesrečno. Po domači primer ni treba daleč. Spomnimo se trinajste vlade samostojne Slovenije, ustoličene na 13. v mesecu, njen predsednik po imenu Marjan Šarec pa je domoval na naslovu, ki ga obeležuje hišna številka 13. Ko je neslavno in predčasno končala svoj mandat, je marsikdo častil trinajst rund.