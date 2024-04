Mati Alma: »Otrok izgleda kot volkodlak, ker sem med nosečnostjo pojedla mačko«

Mama na Filipinih se boji, da je njen sinov nenavadni, poraščeni videz posledica tega, ker je med nosečnostjo pojedla črno mačko. Zdravniki pravijo, da gre za sindrom volkodlaka – zdravstveno stanje, ki se pojavi pri enem od milijarde ljudi.

Alma Gamongan iz mesta Apayao na Filipinih je mamica malemu Jarenu, ki se je rodil močno poraščen z gostimi lasmi, črnimi zalizci in listami, ki prekrivajo njegov obraz, vrat, hrbet in roke.

Vraževerna Alma verjame, da je njegov videz posledica prekletstva, ki si ga je nakopala, ko je v času nosečnosti pojedla mačko. Takrat naj bi imela nenadzorovano željo po divji mački, regionalni in neobičajni jedi, ki jo najdemo v njenem oddaljenem gorskem območju. V vasi je poiskala črno mačko, jo skuhala z zelišči in pojedla.

Ob rojstvu je dejanje obžalovala

Ko je uzrla svojega sina, ji je bilo žal, da si je privoščila nenavaden obrok. Tudi sovaščani so se strinjali, da je njegovo stanje posledica prekletstva.

V resnici pa naj bi malček imel redko zdravstveno stanje, imenovano hipertrihoza, za katero so vse od srednjega veka po svetu zabeležili le okrog 50 primerov.

Mati verjame, da je otrok poraščen, ker je jedla mačko. FOTO: Gg Slovenske Novice

Alma ima tri otroke, niti Jarenova starejša sestra niti mlajši brat nimata te bolezni. Dejala je: »Zelo me skrbi zanj, kaj bo, ko bo šel v šolo? Lahko, da ga bodo ustrahovali, ker je drugačen. Ko se je rodil, sem se močno krivila zaradi hrepenenja po divji mački. Počutila sem se zelo krivo. Nedavno so mi zdravniki povedali, da to ni povezano.«

Dodala je, da je Jaren vesel in igriv fant, vendar pritožuje nad srbečimi izpuščaji, ki jih povzroča vroče podnebje.

»Kadar je vroče, ga skopam. Lase smo tudi strigli, a smo s tem prenehali, saj bi tako zrasli še daljši in gostejši.« Dermatolog je potrdil, da je Jarenovo stanje izjemno redka bolezen, imenovana tudi »sindrom volkodlaka«, ki prizadene le enega na milijardo ljudi.