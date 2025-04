Dobra vila Maja: Prava potrpežljivost je zaupanje (Suzy)

Ste že kdaj opazili, da se vedno vse stvari uredijo in se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha? Kaj to v resnici pomeni? Kolikokrat ste brezglavo reagirali, ker ste želeli 'nekaj rešiti'? Kolikokrat ste se zapletli v svoja prepričanja in pričakovanja, kako bi neka stvar morala biti? V letih različnih situacij in izkušenj sem se naučila, da je treba iti najprej v svoj notranji mir, se povezati s seboj in začutiti stvari s prave notranje točke. Naučite se, da ne reagirate pod negativnimi mislimi in čustvi. Pazite, da ne dokazujete stvari drugim, predvsem ne sebi. Kadar koli sem reagiral...