Rojeni, da osvojijo svet! Astrološki znak, ki mu uspeva vse v življenju

Rojeni v znamenju Strelca so večni pustolovci, raziskovalci, športniki, ljubimci in idealisti. Obožujejo svobodo, nepredvidljive poti in nova doživetja. V duši so hazarderji, pripravljeni vse staviti na eno karto – tako v ljubezni, poslu kot tudi v življenju nasploh.

So neposredni v komunikaciji, včasih brez filtra, a vedno iskreni in velikodušni. Obožujejo razkošje, družbo, potovanja in vse, kar diši po avanturi in širini duha. Lahko so tako duhovni iskalci kot tudi hedonisti, kar jih dela kompleksne, a hkrati tudi fascinantne osebnosti.

Ne prenesejo omejitev – ne v prostoru, ne v ljubezni. Vedno stremijo k novim obzorjem, pripravljeni učiti se, deliti znanje in navdihovati druge. S Strelcem življenje nikoli ni dolgočasno.