Robert Golob se je oglasil na veliko noč, to sporoča Slovencem

Velika noč je praznik, ki nas spomni, da tudi v najzahtevnejših okoliščinah nikoli ne smemo izgubiti vere, zlasti vere v moč človeka, je v današnji velikonočni poslanici zapisal premier Robert Golob. Po njegovih besedah se namreč prav v človeškem dostojanstvu, odgovornosti in notranji trdnosti skriva največja moč skupnosti.

Velika noč je praznik, ki nas uči, da se tudi v najtežjih časih vedno znova odpirajo nove poti, je premier zapisal v poslanici, objavljeni na spletnih straneh vlade.

V svetu, polnem izzivov in preizkušenj, je zato po njegovih besedah še posebej pomembno, da ostajamo povezani - drug z drugim in drug za drugega. »Da znamo prisluhniti in stopiti skupaj, tudi če mislimo različno. Da ne pozabimo, da človečnost ni šibkost, temveč temelj prave moči,« je poudaril.

Praznični čas, povezan s simbolom novega rojstva, nas po premierjevih besedah vabi k razmisleku o tem, kakšen svet želimo soustvarjati in katere vrednote želimo prenesti zanamcem. »Naj bo to svet odprtosti, poguma in sočutja,« je pozval.

»V času, ko se narava prebuja in z njo tudi tisto tiho v nas, vam iskreno želim, da bi letošnja velika noč v vaše domove in misli prinesla mir. Mir v srcu in odnosih ter upanje, ki presega besede,« je zapisal.

»Vsem želim, da te blagoslovljene praznike preživite v miru, prežete z lučjo, pogumom in vero v boljšo prihodnost,« je dodal.