Marilyn Monroe: skrivanje nosečnosti se je končalo tragično

Novica, ki jo je sprožilo nedavno razkritje dosjejev FBI, objavljenih v začetku aprila, je Marilyn Monroe znova postavila v ospredje.

Ti dokumenti, del obsežnega poročila, povezanega s preiskavo atentata na Johna F. Kennedyja leta 1963, izpostavljajo šokantno trditev: Monroejeva naj bi bila leta 1960 noseča z Johnom F. Kennedyjem, in to naj bi jo drago stalo, piše Marca.

Dosjeji namigujejo, da je bil njen bolnišnični obisk leta 1960, uradno pripisan izčrpanosti, v resnici krinka za skrivni splav.

»Njen trebuh je bil opazno izbočen,« je za RadarOnline povedal vir in se skliceval na fotografije iz julija 1960, posnete med pripravami na snemanje filma Neprilagojeni v New Yorku.

Viri navajajo, da je Marilyn novico o nosečnosti sporočila Kennedyju potem, ko je ta prejel demokratsko nominacijo in njena nosečnost bi mu lahko uničila predsedniško kampanjo.

Vir še trdi, da ji je Kennedy dejal, da ne more obdržati otroka, saj bi škandal ogrozil njegove možnosti za izvolitev. Monroejeva je bila takrat sicer poročena z dramatikom Arthurjem Millerjem, vendar je imela razmerje s prihodnjim predsednikom.

Skrivanje nosečnosti se je končalo tragično

Zgodba se zaostruje z domnevami, da sta bili FBI in CIA močno motivirani, da jo utišata. Norman Mailer eden najpomembnejših ameriških pisateljev 20. stoletja, novinar, esejist in družbeni komentator, ki se je pogosto dotikal političnih tem, je v enem od zapisov navajal, da so desničarski operativci njeno smrt videli kot način, kako očrniti Kennedyjeve.

Povezave Marilyn z Johnom in Robertom Kennedyjem, razmerje naj bi imela z obema, so bile zlasti sporne v času hladne vojne.

»Bila je čustveno nestabilna oseba, ki je vsak dan obiskovala psihiatra in nenehno visela na telefonu,« je dejal avtor Anthony Summers v Netflixovi seriji Skrivnost Marilyn Monroe, kjer jo je opisal kot varnostno grožnjo zaradi informacij, ki naj bi jih delila med intimnimi pogovori.

FBI jo je imel pod drobnogledom zaradi njenega domnevnega simpatiziranja s komunizmom, predvsem zaradi njenega bivšega moža Millerja in potovanja v Mehiko, leta 1962 s prijatelji leve politične usmeritve.

Njena smrt 4. avgusta 1962, uradno razglašena za verjeten samomor zaradi prevelikega odmerka barbituratov, že desetletja buri duhove in krepi teorije zarote.

Dosjeji še dodatno podžigajo te teorije, saj nakazujejo, da je bila pripravljena svojo nosečnost razkriti javnosti, a je bila utišana.

Fotografije iz zbirke Fride Hull, ameriške oboževalke Marilyn Monroe in članice skupine znane kot Monroe Six šestih najstnikov, ki so se v 50. letih prejšnjega stoletja z navdušenjem fotografirali z igralko in zbirali njene osebne predmete, prikazujejo Marilyn z bolj zaobljeno postavo, vendar nekateri trdijo, da je to bil le njen naravni videz.

Kakorkoli že, teorija o otroku iz razmerja s Kennedyjem in njegovo prikrivanje ohranjata legendo o Marilyn Monroe še naprej živo, piše stil.kurir.rs.