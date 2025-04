Umrl je slovenski podjetnik in osebni trener, bil je v burni zvezi z znano misico

»Andraž, z nami si stal, odkar smo ti prvič povedali za naše dogodke, bil na čisto vseh in še ta teden smo dali roko, da bo tako tudi naprej. Vedno si nas podprl – srčno, finančno in časovno. Brez tebe naši dogodki ne bi imeli enake energije. In hvala ti za to. Kavka, upamo, da gredo avti in motorji vsi čez 300 km/h tam zgoraj,« je zaslediti zapis žalovanja na družabnih omrežjih.

Umrl je namreč slovenski osebni trener, podjetnik in ustanovitelj več uspešnih podjetij na področju športa, zdravja in adrenalinskih doživetij, Andraž Kavka. Na Instagramu je bil aktiven pod uporabniškim imenom @mr_onelife_kavka, kjer deli vsebine povezane s fitnesom, motivacijo in zdravim življenjskim slogom.

V preteklosti je polnil rumene medije z zvezo z Anamarijo Avbelj, ki je bila okronana za Miss Universe Slovenije leta 2008. Njuna zveza je bila deležna precejšnje medijske pozornosti, zlasti zaradi nekaterih incidentov, ki so se zgodili po njunem razhodu .​

Iskreno sožalje tudi iz našega uredništva ...