Ob spodnji Savi leži zanimivo naselje. Nekdaj se je imenovalo Lichtenwald, danes nosi ime Sevnica, naselje ob potoku, na tem mestu se potok Sevnična izliva v Savo. Ta je v zadnjih desetletjih dobila nekoliko drugačno podobo, saj se namesto prostega rečnega toka pod mestom razprostira zajezitveno jezero Hidroelektrarne Blanca nekaj kilometrov nižje.

Sevnica je šele v zadnjem stoletju dobila železnico (1862), ki teče med Ljubljano in Zagrebom, po drugi svetovni vojni pa še kopico nove industrije, zaradi katere se je naselje začelo širiti ob reki daleč za mejami srednjeveškega mesta. To je ohranilo staro podobo in lahko se sprehodimo mimo baročnih cerkva in po tlakovanih ulicah mestnega jedra.

Tisto, kar nam v Sevnici pritegne pogled, je tamkajšnji grad, ki stoji na razglednem griču nad mestnim jedrom. Do njega imamo nekaj minut sprehoda in je priljubljena izletniška točka domačinov in okoličanov. Mogočen, štirikotni grad, obdan z okroglimi stolpi, je bil prvič omenjen davnega leta 1309, a je verjetno še dve stoletji starejši, in je bil sedež urada salzburške nadškofije, ki je imela v lasti precejšen del okolice.

Grad je skozi stoletja zlagoma rasel, dobil v 16. stoletju luteransko kapelo in se 1573. izognil uničenju ob kmečkem uporu. V tem času so ga začeli prezidavati, in takrat je dobil današnjo poznorenesančno podobo. Iz mračne srednjeveške zgradbe so ga spremenili v sodobno in udobno bivališče. Leta 1675 je prišel v last Turjačanov, v 18. stoletju je prešel na Kegleviče. V nadaljevanju je še večkrat zamenjal lastnike. Zadnja zasebna lastnica je bila konec druge svetovne vojne Matilda Arco Zinneberg. Po vojni je bil grad oplenjen, zanemarjen, spremenili so ga v socialna stanovanja.

Po desetletjih prenov je spet dobil svojo nekdanjo lepo podobo.

Na dvorišču

Zadnjih 30 let pomenijo desetletja obnove in grad je spet dobil svojo nekdanjo lepo podobo na griču, s katerega se odpre krasen razgled na mesto in Savo. V njem občina prireja številne prireditve; obdaja ga lepo urejen park z vodometom.

Sevnica je mesto, v katero nas ne zanese prav vsak dan. A nas navduši. Mesto s prelepim srednjeveškim jedrom in mogočnim gradom, ki se pne nad njim poznajo, vsaj na papirju, tudi Američani, in sicer kot rojstni kraj danes prve dame ZDA Melanie Trump.