Številni se poslavljajo od Neže Maurer: oglasili sta se tudi Pirc Musar in Klakočar Zupančič

Poročali smo, da je v 95. letu starosti umrla pesnica in pisateljica Neža Maurer, ki je med svojim življenjem ustvarila številna znana literarna dela, bila pa je tudi prejemnica več priznanj. Od nje se poslavljajo številni.

Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar se je v zapisu dotaknila tudi njenih pesmi. »Planeti so bili poravnani, vsi glasovi ubrani, vsi vetrovi zbrani. Otresla se je odvečnega in poletela,« je uvodoma zapisala in nadaljevala: »Velika pesnica Neža Maurer je v svojih pesmih znala najti to, kar je včasih težko povedati – toplino dotika, žalost brez obupa, lepoto staranja in neugasljivo vero v človeka.« Ob tem je njeni družini in prijateljem izrekla iskreno sožalje.

Nekoliko daljši zapis ji je namenila ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je v njem opisala življenje Maurerjeve: »Neža Maurer (1930-2025) je bila umetnica z veliko začetnico, ki se je s svojim kar 60 letnim ustvarjalnim opusom vtisnila v srca generacij otrok. Njeno ime v slovenski kulturi ne bo nikoli pozabljeno, saj ga bodo njena dela nosila naprej tudi v prihodnosti. Mladost Neže Mauer so zaznamovale težke preizkušnje vojne, vso svoje ustvarjalno bogato življenje pa je bila aktivna na najrazličnejših področjih kulture od novinarstva, prevajalstva do leposlovja. Pisala je za otroke, mladino in odrasle in izdala več deset pesniških zbirk, kar 450 njenih pesmi je uglasbenih, na različnih radiih tudi v državah nekdanje skupne države pa uprizorjene številne otroške igre. Za svoje delo je prejela tudi številne nagrade in priznanja, nazadnje Zlatnik poezije za življenjsko delo leta 2010.«

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je na Facebooku zapisala: »Ugasnilo je srce Neže Maurer. Njene tople besede so božale naša srca, v otroštvu in v odraslosti. V njih bo velika pesnica živela še naprej. Iskreno sožalje svojcem.«

Od nje se je poslovila tudi voditeljica Bernarda Žarn, ki je v zapisu omenila, da so na RTV Slovenija pred časom z njo posneli pogovor: »Počivajte v miru, draga Neža Maurer. Za oddajo Božična noč smo posneli pogovor z njo. Toliko brezčasnih modrosti in iskrivosti je izrekla, da ga je vredno poslušati znova in znova.«