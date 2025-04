Pogrešajo 27-letnega Nejca z Blejske Dobrave

S Policijske postaje Kranj so sporočil, da so bili policisti Policijske postaje Bled danes okoli 18. ure obveščeni o pogrešani osebi, in sicer gre za 27-letnega Neca Bertonclja z Blejske Dobrave.

Kot so zapisali, prebiva v najemniškem stanovanju na območju Ljubljane. Nazadnje je bil tam tudi opažen včeraj, 19. 4. 2025, okoli 17. ure. Po informacijah policije je visok okoli 185 cm in suhe postave, oblečen je bil v temen spodnji in zgornji del trenirke, zgornji del trenirke je bil s kapuco, obut pa je bil v črne športne copate.

Policija prosi vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Bled, telefon (04) 575 72 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.