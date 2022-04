Najdaljši avto spet na cesti: 75 ljudi lahko uživa v razkošni vožnji (FOTO)

Zares dolga vožnja! Najdaljši avto na svetu je znova v pogonu: po dolgi in zahtevni prenovi vozilo, poimenovano Ameriške sanje, s svojo velikostjo in sijajem jemlje dih v avtomobilskem muzeju na Floridi in morda tudi snubi premožne hedoniste in filmske ustvarjalce, ki bi ga utegnili najeti za bajne vsote.

75 ljudi lahko hkrati uživa v razkošni vožnji.

Ima celo heliport!

Takšno slavo je namreč avtomobil, ki je dolg kar 30,5 metra, užival že nekoč. Svetu se je predstavil 1986. v Burbanku v Kaliforniji, njegova osnova je bil cadillac eldorado. Že njegova prvotna dolžina, dobrih 18 metrov, je bila osupljiva, a zbiratelj, avtomobilski navdušenec in snovalec neverjetne limuzine Jay Ohrberg, je želel veliko več. Dih jemajoča limuzina je zrasla do dobrih 30 metrov in se seveda zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov, prav nič ne preseneča, da je na prestolu še danes. Šokantna dolžina pa ni vse, kar ponujajo Ameriške sanje: v vozilu so tudi vodna postelja, kotiček za golf, bazen in celo heliport! Hladilnik, telefon, več televizorjev in udobna ležišča so seveda samoumevni, v avtomobilu, ki se vozi na 26 kolesih, pa se lahko prevaža do 75 ljudi. Ima dva motorja, na sredini ga povezuje mogočen sklep in ga je mogoče voziti na obeh koncih, vsekakor pa poleg voznika potrebuje še pomočnika, ki upravlja zadnji del in je nepogrešljiva asistenca v ovinkih.

Toda drago vzdrževanje in številne ovire, denimo zahtevna vožnja in tako rekoč nemogoče parkiranje, povrhu pa še pomanjkanje zanimanja za tako razkošna vozila so Ameriške sanje potisnili čez rob. Vozilo je začelo rjaveti in propadati, zaradi pomanjkljivega varovanja so se ga polotili vandali in mu razbili šipe ter ga popisali z grafiti. Leta 2014 pa je rekorderko sklenil kupiti Avtoseum, muzej na Long Islandu, a kljub donacijam ni zbral dovolj sredstev za obnovo. Kot novi lastnik ga je nazadnje rešil Michael Dezer, lastnik avtomobilskega muzeja na Floridi, ki je v sodelovanju z ekipo avtomehanikov na vzhodni obali avtu končno povrnil nekdanjo slavo in blišč. Do nadaljnjega bo pritegoval pozornost obiskovalcev v muzeju Dezerland, lastnik pa upa, da si bo kdo zaželel tudi pristnega in razburljivega doživetja na cesti.