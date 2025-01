Na letalu je zavrnila menjavo sedeža z otrokom, zdaj razmišlja o tožbi (VIDEO)

Brazilska bančna uslužbenka Jeniffer Castro se je znašla v središču polemik, ko je med notranjim letom zavrnila prošnjo matere, naj zamenja svoj sedež ob oknu z njenim sinom.

Dogodek, ki se je zgodil 4. decembra lani na letu družbe GOL Airlines, je sprožil burne reakcije na spletu in v javnosti.

Kaj se je zgodilo?

Med letom iz Rio de Janeira v Belo Horizonte je otrok želel sedeti na Jenifferinem sedežu ob oknu, čeprav je imela družina sedež ob oknu v drugi vrsti. Ko je Jeniffer zavrnila menjavo, je otrok začel jokati, mati pa je začela snemati in Jeniffer obtožila pomanjkanja sočutja.

Mati je v videu dejala: »Zakaj ne želi zamenjati sedeža? Celo vprašala sem, če ima kakšno motnjo ali kaj podobnega. Če ima kdo težavo ali invalidnost, to razumemo. To je 21. stoletje, ljudje pa nimajo nobenega sočutja do otrok.«

Zdaj je postala influencerka. FOTO: X, zaslonski posnetek

Jeniffer se na očitke ni odzvala, razen ko je vprašala, ali jo snemajo.

Podpora spleta in razmah priljubljenosti

Namesto da bi bila zaradi posnetka deležna obsojanja, je Jeniffer na spletu prejela veliko podpore. Mnogi uporabniki so menili, da je mati ravnala nespoštljivo. Komentarji so se vrstili:

»Dekletu izrekam vso podporo, želela je le miren let.«, »Edina razvajena oseba tukaj je mati.«

Jenifferina priljubljenost na Instagramu je po dogodku skokovito narasla, njena stran je zbrala več kot 2,1 milijona sledilcev. Zaradi nenadnega zanimanja je podpisala več oglaševalskih pogodb in se poimenovala »prvič influencerka«.

Razmišljanje o tožbi

V podkastu Cola Mais je Jeniffer 23. januarja razkrila, da razmišlja o pravnih ukrepih proti materi, ki jo je snemala in jo obtoževala. Dejala je: »To, kar sem doživela, ni bilo enostavno. Kabinsko osebje me ni niti vprašalo, če potrebujem pomoč ali če me situacija moti. To ni bilo prav.«

Dodala je še, da je otrok na začetku že sedel na njenem sedežu, in ko ga je prosila, naj odide, je sosednji potnik predlagal, da se z otrokom zamenja, a je Jeniffer ostala pri svoji odločitvi. Po njenih besedah je bil let zaradi materinega neprimernega vedenja zelo neprijeten.

Čeprav so nekateri kritizirali Jenifferino odločitev, je med mnogimi naletela na veliko razumevanja in podpore. Letalska družba GOL Airlines na dogodek še ni podala uradnega komentarja. Jeniffer pa ostaja odločna, da zaščiti svoje pravice in pravico do lastne izbire, poroča mirror.co.uk.

