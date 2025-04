Bernie znova navdušila v Ljubljani – v družbi citrarke Tanje Zajc Zupan

Bernarda Marovt, naša vrhunska manekenka, ki ji prijatelji pravijo Bernie, se te dni mudi v Sloveniji. Obiskala je domače v rodni Savinjski dolini, v Ljubljani pa organizirala tradicionalno Manekensko šolo Berniemodels. Na zaključno prireditev, ki je potekala v Ljubljani, je povabila svojo dobro prijateljico, priznano glasbenico, vrhunsko citrarko Tanjo Zajc Zupan.

»To je bil nadvse zanimiv in prijeten dogodek, počaščena sem, da sem si ga lahko ogledala v živo,« je povedala naša citrarka in nam zaupala, da sta se z Bernardo spoznali pred leti v Društvu Lastovke, ki je stičišče povratnikov, zdomcev in izseljencev. »Obe sva članici tega društva in večkrat se družimo. Bernarda spremlja moje delo, jaz pa njeno. Občudujem jo kot uspešno manekenko, je pa tudi sicer zelo topla oseba in prijetna sogovornica,« nam je še zaupala Zajc Zupanova.