Varnostniki spregledali spektakularni pobeg ženske na beograjskem letališču (VIDEO)

Prejšnji teden se je na beograjskem letališču Nikola Tesla zgodil nenavaden incident, ki je povzročil nemalo razburjenja med uporabniki letališča, ki od osebja seveda pričakujejo, da bo poskrbelo za njihovo varnost. Letališče je sicer opremljeno z vsemi potrebnimi varnostnimi sistemi, a manevru, ki ga je izvedla neznana ženska, ni bil kos nobeden.

V Beograd je državljanka Srbije prispela z letalom iz Francije, ker je bila iz dežele izgnana, pa ji v Franciji niso izročili dokumentov, te namreč v teh primerih predajo pilotu ali kabinskemu osebju letala, po pristanku pa ti dokumente izgnane osebe predajo policistom ali drugim odgovornim osebam, ki potnika na domačem letališču pričakajo.

Nihče ni opazil njenega početja

Omenjena ženska pa ni čakala, da bi zaposleni na letalu njene dokumente predali komur koli, temveč je nemudoma, ko se je pojavila priložnost, ubrala pot pod noge ter poskušala pobegniti. Njen beg je bil precej spektakularen, na posnetkih nadzornih kamer je mogoče videti, da je ženska lezla pod trakovi, ki potnike usmerjajo proti okencem, in jo ucvrla proti terminalu, kjer je čakalo letalo za Malto.

Vso to pot je uspešno premagala, zataknilo pa se je, ko so zaposleni na terminalu opazili, da ženska pri sebi nima ne letalske vozovnice niti osebnega dokumenta. Poklicali so policiste in ti so jo prijeli ter odpeljali na opazovanje v psihiatrično kliniko. Iz klinike so jo kmalu odpustili, ali je sledila kakšna sankcija s strani organov pregona, pa ni znano.

Prav tako ni znano, kako to, da njenega bega ni opazil nihče od varnostnikov in policistov, ki so takrat patruljirali po letališču, je pa skrb vzbujajoče.