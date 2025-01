Potnik umrl sredi leta! Zdravnik mu ni mogel pomagati

Na letu družbe Air France iz Pariza v ameriški Boston je prišlo do tragičnega dogodka, ko je potnik nenadoma umrl. Čeprav je zdravnik, ki je bil med potniki, poskušal pomagati, so bili njegovi poskusi neuspešni. Incident se je zgodil v torek zvečer, identiteta pokojnega pa še ni znana.

Po pristanku na letališču v Bostonu je preiskavo prevzela enota državne policije, ki preiskuje nenadne smrti. Prav tako so na prizorišče prispeli reševalci. Policija preučuje okoliščine dogodka, tudi morebitne sumljive elemente, vendar uradnih ugotovitev še ni.

Letalska družba Air France podrobnosti za zdaj še ni razkrila.

Tako ravna osebje, če med letom nekdo umre

Čeprav so smrti med letom redke, obstajajo natančni postopki, ki jih mora posadka upoštevati. Če potnik umre, posadka najprej zabeleži čas smrti. Nato skuša telo premakniti na manj izpostavljeno mesto, na primer v prazno vrsto, prostor za počitek posadke ali prvi razred. Če je letalo polno, ostane telo na originalnem sedežu, kjer ga pritrdijo z varnostnim pasom in prekrijejo z odejo ali namestijo v posebne vreče.

Obenem posadka vzpostavi stik z osebjem na tleh in lokalnimi oblastmi, da uskladi postopke po pristanku. Po prihodu na cilj najprej omogočijo ostalim potnikom varen in urejen izstop iz letala, šele nato na krovu posredujejo pristojne službe.

Takšni primeri so redki

Študija, objavljena v New England Journal of Medicine, navaja, da se nujni medicinski primeri na letalih zgodijo približno enkrat na 600 letov. Smrtni primeri pa so še redkejši in največkrat povezani s srčnimi zapleti, kot so srčni napadi.

Dogodek osvetljuje izjemne izzive, s katerimi se lahko srečujejo tako posadke kot potniki v nujnih primerih na letalih. V primeru takšnih tragedij sta prednostni nalogi spoštljivost do pokojnika in varnost vseh na krovu.