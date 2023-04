Na domačem pragu ga je pričakal ananas s sporočilom: ko je izvedel, kaj pomeni …

Neki moški je na redditu delil prav zabavno zgodbo, ki vključuje ananas in precej poredno spolno aktivnost.

Kot je zapisal, se je okoli 19. ure vračal iz službe, ko je na domačem pragu naletel na ananas z napisom »Dobrodošli«. Bil je precej zmeden in ni vedel, kaj si naj misli. »Pomislil sem, da ga je nekdo pustil, da bi našo hišo označil za morebiten rop,« je zapisal.

Naslednji dan, ko je šel v službo, je povedal, kaj se mu je zgodilo, prijatelj pa mu je razložil pomen ananasa na domačem pragu. In milo rečeno, bil je šokiran.

»Prijatelju v službi sem povedal, kaj se je zgodilo, in takoj je rekel, da sem bil povabljen na svingersko zabavo. Bil sem zmeden. Kaj? Nadaljeval je z razlago. Če pred vrata postaviš ananas, sporočaš, da se rad zabavaš s svingerji. Če je ananas obrnjen na glavo, iščeš svingerja. Če ti nekdo na prag postavi ananas, te vabi k sodelovanju. Če ga ti nato obrneš na glavo, se odzoveš na povabilo in ga sprejmeš,« je zapisal moški in poroča net.hr.

Par je več tednov poskušal ugotoviti, kateri od sosedov ju je povabil na zabavo. »Začela sva naštevati vse naše sosede. Sva zgodnjih 20-ih in vsi naši sosedje so v poznih 40-ih, z otroki. To me je še bolj prestrašilo. Moje dekle je predlagalo, da ga vrnem pred prag in da ga bo morda nekdo vzel nazaj, vendar nisem hotel, da bi kdo mislil, da imam svingersko zabavo,« je dodal in pojasnil, da je kmalu prejel sporočilo prijatelja. »Imel sem čuden občutek, da ve nekaj o tem. Tematiki se je izogibal, zato sem blefiral in rekel, da ga je ujela varnostna kamera in priznal je, da je bil on. Bil je v mestu v pubu, se napil, šel mimo majhne trgovine z ananasom v izložbi in pomislili, da bi bilo zabavno, če mi ga postavi pred hišo. Nič ni vedel o ananasih in svingerjih, zato se je valjal od smeha, ko sem mu povedal, kaj je pravzaprav pomen tega.« Čeprav je on prijatelju verjel na besedo, so bili uporabniki reddita bolj skeptični in verjamejo, da njegovega prijatelja, ki je pustil ananas, najbrž res zanima svinganje, a da ni vedel, kako bi ga vprašal.