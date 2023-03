Najelitnejši svingerski klub na svetu ima šokantna pravila: če želite vstopiti, dobro odišavite te dele telesa

Monkey Club v Melbournu velja za enega najelitnejši in najbolj ekskluzivnih svingerskih klubov na celem svetu. Kot bi lahko pričakovali, so pogoji za vstop izjemno strogi in obstaja cela vrsta zahtev, ki jih je treba izpolniti.

Najprej je treba imeti povabilo za vstop, a to je šele začetek.

Standardi so zelo strogi za oba spola, po nekaterih navedbah še do nedavnega »odvečni kilogrami niso bili tolerirani«. S pošiljanjem fotografij v skromnih oblačilih so morale ženske dokazati, da nosijo velikost XXS, XS ali S. Tem fotografijam je bilo treba priložiti tudi papir z datumom, kdaj je bila fotografija posneta. Moški so šli skozi podobne standarde.

Omejitve, tudi starostne

Ko so v javnost pricurljale te informacije in se je klub soočil s številnimi obtožbami na račun diskriminacije, so na svoji spletni strani posodobili seznam pravil in napisali, da so dobrodošle tudi dame, ki nosijo velikosti M in L, gospodje pa morajo biti »vitki, atletski ali mišičasti«. Na fotografijah je prepovedano nositi sončna očala in vleči trebuha navznoter. In čeprav vse kaže na nasprotno, na spletni strani piše, da se od vas » ne pričakuje, da ste supermodel«.

Kar zadeva starostno omejitev, morate biti za vstop stari med 21 in 35 let. Ko boste izpolnili pogoja telesnih mer in starostne omejitve, boste morali dati na stran nekaj denarja. Par namreč za vstop odšteje približno 93 evrov, samska ženska 50 evrov in samski moški 112 evrov.

Dodatni kriteriji

Ko izpolnjujete vse omenjene kriterije, so za vas pripravili še dodatne pogoje. Opozarjajo, da slaba higiena ni tolerirana, zato je tuširanje ob vstopu v klub obvezno. Higiena genitalij mora biti na visoki ravni, vse mora dišati. Kdor tega ne bo upošteval, bo pozvan, da odide, navajajo.

Kodeks oblačenja je v primerjavi z ostalimi pravili morda še najmanj zahteven. Za ženske je priporočljiv eleganten črn džersi, prepovedane so le kavbojke. Za moške se priporoča bolj sproščen tip elegance, prav tako v temnih barvah.

Notranjost kluba spominja na hotel s petimi zvezdicami in se razteza v dveh nadstropjih, opremljen je z luksuznimi kosi pohištva in dragimi umetninami. Ob prihodu je za vas organiziran vodeni ogled. Dodajajo še, da imajo veliko postelj in prav toliko intrigantnih erotičnih artiklov, pišejo na zena.rs.

​