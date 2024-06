Mimoidočim razkazoval svoje mednožje, ob prihodu policije pa ...

V torek, 4. junija, nekaj čet 14. uro je v enega od trgovskih centrov v Luciji prišel 42-letni moški, kjer je začel nadlegovati prisotne tako, da jim je razkazoval svoje spolovilo.

Ob prihodu policistov se je izkazalo, da je oseba vinjena, do mož postave pa se je vedel nedostojno in žaljivo. S kršitvijo kljub opozorilom ni prenehal. Enega od policistov je tudi odrinil.

Policisti so ga vklenili in zoper njega odredili pridržanje, zaradi kršitve javnega reda pa so mu izdali plačilni nalog.

Preberite še: