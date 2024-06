Grozljivka na avtobusu LPP 6b: moški napadel učenki, eno celo porezal

»Na avtobusu 6b v smeri Notranje Gorice se je zgodil neprijeten in zaskrbljujoč dogodek, v katerem sta bili udeleženi tudi naši učenki.

Neznani moški se je eni izmed učenk približal, jo vlekel za roke in jo ob tem po roki porezal z neznanim predmetom. Pri tem ji je na pomoč priskočila starejša gospa. Kljub temu je moški učenkama sledil do doma. Učenki sta povedali staršem, ti pa so takoj poklicali policijo. Moškega je izsledila in po podatkih staršev ukrepala. Starši so učenko, ki je bila

poškodovana, po dogodku odpeljali na urgenco, kjer je dobila ustrezno pomoč.« Tako se glasi del zapisa, ki ga je na družabnem omrežju delil prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. Grozljiv dogodek naj bi se zgodil minuli petek.

So policisti PU Ljubljana seznanjeni z dogodkom in kako so v tem primeru ukrepali? Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

