Groza, kaj je v trgovini sredi Ljubljane storil zaposlenim

Včeraj, okoli 13.30 so bili na PU Ljubljana obveščeni o tatvini v trgovini na območju centra mesta Ljubljana.

»Ugotovljeno je bilo, da je storilec vstopil v trgovino in v vrečko zložil več artiklov, nato pa odšel iz trgovine. Dejanje so mu poskušali preprečiti zaposleni, vendar jim je pri tem storilec zagrozil z ostrim predmetom, nato pa s kraja zbežal. Opis: moški star med 20 in 30 let, oblečen je bil v črno jakno in temne hlače, na glavi je imel kapo črne barve, obut je bil v črne čevlje z belim podplatom,« javnosti sporoča Aleksandra Golec z omenjene policijske uprave.

Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev storilca in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.