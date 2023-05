Kiti ubijalci polno uro napadali jahto: Bili smo popolnoma brez moči, lahko smo jih le gledali (VIDEO)

To je bila grozljiva izkušnja, sta povedala zakonca, ki sta bila na čolnu, ki so ga napadle orke. Janet Morris in Stephen Bidwell iz Cambridgea sta uživala na jadranju ob obali Maroka, ko sta opazila skupino kitov ubijalcev. Nekateri smrtonosni sesalci so nato začeli udarjati po ladji – napad je trajal eno uro.

Sprva sta bila nad velikimi živalmi navdušena, ampak orke se niso prišle pokazat, ampak so hotele potopiti jadrnico. Šest kitov je iz samo njim znanih razlogov spravilo na jadrnico. Ljudje, ki so bili na ladji s tem parom, so se trudili, tako kot onadva, da ne bi paničarili, a jim ni bilo lahko. Ne samo, da jih je napadla jata jeznih ork, težavo so predstavljali tudi močan veter in veliki valovi.

»Nisem mogel verjeti, ko sem jih videl. Zavedam se, da se to zgodi zelo redko. Toda v tistem trenutku smo bili popolnoma nemočni,« je povedala Janet novinarjem.

Na koncu so se uspeli upreti vetru in valovom ter se vrniti v pristanišče, po eni uri pa so orke obupale in odšle vsak svojo pot, poroča Jutranji list.