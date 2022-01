Razpis za delovno mesto: kdo bo novi vladar otoka?

V Veliki Britaniji so objavili razpis za nadvse zanimivo delovno mesto: iščejo namreč odgovornega in avanturističnega posameznika, ki bi prevzel nadzor nad odmaknjenim otokom Piel ob obali Cumbrie in vodenje tamkajšnje 300 let stare pivnice Ship Inn.

Biser v kroni

Otok je pod začasno upravo, ki so jo izbrali mestni svetniki Barrowa, vse od julija, ko je Piel zapustil prejšnji vladar, kandidati pa se, poudarjajo v razpisu, lahko prijavijo za desetletni najem pivnice in otoka, ki je tudi dom razvalinam gradu iz 14. stoletja in turističnemu kampu ter tako dragocen del zgodovinske in kulturne dediščine, eden od biserov v kroni, kot se radi pohvalijo. Dostopen je le s trajektom, obiskovalce pa gosti v poletni sezoni, preostali meseci so namenjeni prenovi in vzdrževanju puba, okolice in kampa ter toaletnih prostorov. No, novi najemnik ne bo odgovoren prav za vse, pri večjih popravilih mu bodo priskočili na pomoč s celine, že letos pa načrtujejo zeleno posodobitev, in sicer namestitev sončnih celic na strehi pivnice.

Po pogodbi mora varovati prestol, čelado in meč.

Kdo bo torej junak, ki bo prevzel tako veliko odgovornost, se sprašujejo v Veliki Britaniji, kjer poudarjajo, da se bo moral izbranec dosledno držati utrjene tradicije. Ta namreč veleva, da se vsakega novega upravnika imenuje kar za kralja Piela in se ga tudi okrona po posebnem obredu: posedejo ga na prestol, na glavo mu posadijo čelado, v roke mu položijo meč in ga zalijejo z alkoholom. Varovanje čelade, meča in prestola so kot poseben člen v 19. stoletju zapisali tudi v najemno pogodbo, odgovornost, ki jo bo prevzel najemnik, bo torej izjemna. Pripravljen bo moral biti na muhaste vremenske razmere.