Ima 16 otrok, poglejte njeno gromozansko »žehto« (VIDEO)

Njenih 16

Kenn 23 let

Kass 21 let

Bridger 21 let

JourNee 21 let

Trey 19 let

Jaine 17 let

LiLee 14 let

SaiDee 13 let

NayVee 12 let

Luke 11 let

PaisLee 9 let

DeLayNee 8 let

PresLee 7 let

ElleCee 6 let

Beckham 5 let

Ledgerc 11 mesecev

je Američanka in ponosna mama 16 otrok. Otroci so stari od 11 mesecev do 23 let. Sedem otrok je njenih, devet pa jih je posvojila, saj si je od nekdaj želela veliko družino.Ob toliko otrocih je seveda ogromno dela in skrbi, je pa Tiffany razkrila, kako ji uspe imeti stvari pod nadzorom.Kot piše The Sun, je pokazala, koliko umazanega perila se nabere samo v enem dnevu, in s svojo 14-letno hčerko posnela video, kjer je prikazala načine, kako si olajša vsakodnevno »žehto«.Ob tem je po njenem mnenju najpomembnejši pristop k pranju perila. Gre za, kot temu pravi mati 16 otrok, »kodiranje« po barvi. Umazana oblačila tako razdeli v štiri skupine: temna, bela, rdeča in roza ter brisače.