Drsalci padajo v vodo (VIDEO)

Številni kanali, jezera in reke so poledeneli, kljub opozorilom pristojnih, češ da je plast ledu vendarle pretanka, se mnogi predajajo zimskim užitkom. Dobronamerne besede so naletele na gluha ušesa, nepripravljenih plavalcev je tako na Nizozemskem te dni kar nekaj.Tako je v enem od kanalov v Amsterdamu v globino zgrmela šesterica drsalcev, ki so jih potem iz vode vlekli mimoidoči s palicami za golf in hokej ter vrvmi, pri neki ženski so morali posredovati reševalci, ki so ji podali lestev in jo potegnili na suho, tanka plast ledu pa je popustila tudi pod moškim, ki se je drsal po gladini zgolj v kopalkah.Potem ko se je nepričakovano okopal, so mu radovedni opazovalci s kopnega spustili vrv, da bi splezal na varno, a mu je v tistem vrv ponudila tudi drsalka, ki ga je povabila nazaj na ledeno ploskev. Moški je sprejel tvegano ponudbo, splezal na ledeno površino in oddrsal naprej. Njegov posnetek si je na družabnem omrežju ogledalo več kot pet milijonov ljudi. Omenjene nezgode od nevarnega početja niso odvrnile preostalih junakov, poškodb zaradi padcev, s katerimi so mnogi še dodatno zapolnili bolnišnice in razjezili že tako obremenjene zdravstvene delavce, je namreč vse več.Številni pa se po kanalih zgolj sprehajajo, a kljub temu seveda tvegajo nenadejano čofotanje in poškodbe. Mnogi pa seveda tudi v plavanju v ledeno mrzli vodi vidijo možnost za zabavo in celo zdravilno terapijo, saj naj bi si tako krepili odpornost, odpravljali stres, izboljševali spanec in dobrodejno vplivali tudi na duševno zdravje. Pa še, kot pravijo, to je edina možnost plavanja, saj so bazenski kompleksi, v zimskih mesecih običajno natrpani, zaradi covida-19 zaprti, tako da so jim preostala le divja kopališča.