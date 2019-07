Zoran slep od ljubezni javil, da je na letalu bomba

Za zmenek s stevardeso bi šel tudi za zapahe. FOTO: Guliver/Getty Images

BEOGRAD – Kaj vse bi naredili za ljubezen?so čustva resnično zameglila razum, saj je, da bi preživel večer s svojo izbranko, na smrt prestrašil več sto ljudi in sprožil pravo protiteroristično akcijo.Možakar iz Srbije jih sicer šteje že zrelih 65, ampak za ljubezen nikoli ni prepozno, je prepričan. V restavraciji v Beogradu je namreč spoznal dve stevardesi, in čeprav sta vljudno zavrnili njegovo prijazno povabilo na večerjo, je Zoran vztrajal v njuni bližini in se hrepeneče spogledoval z eno od njiju.Naklonjenost je bila obojestranska, je prepričan, izmenjala naj bi si več nežnih pogledov, a kaj ko njuna zatreskanost ni mogla v polnosti zaživeti, saj je bilo jasno, da ju bo že dan pozneje ločila služba. Stevardesa, zaposlena pri letalski družbi Lufthansa, bi namreč dan pozneje morala odleteti v Frankfurt, toda Zoran ni hotel zapraviti priložnosti za ljubezen.Izbranko je dan pozneje poiskal v hotelu, a se je že odjavila, zato se je domislil, vsaj po njegovem, genialnega načrta. Iz prijateljevega stanovanja je poklical na beograjsko letališča in sporočil, da je na letalu za Frankfurt – bomba. Panika je zajela letališko varnostno osebje in policijo, ta je po protiterorističnem protokolu evakuirala 130 potnikov in 5 članov posadke.Po pregledu letala je postalo jasno, da je bil klic nateg, a da ga je v resnici zakrivila ljubezen, se jim še sanjalo ni. Izsledili so klicatelja in ugotovili, da je 65-letnik poslušal srce, ne razuma, česar mu sicer ne bi mogli zameriti, če ne bi s svojim nespametnim ravnanjem sprožil pravega preplaha. Zadržali so ga v priporu, medtem ko je njegova nesojena izbranka odletela v Frankfurt …