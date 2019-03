VIDEO: Je znorel? Zasuli so ga z 10 milijonov mrvicami

FOTO: Letalnica se praznično preoblači

PLANICA – Pred letošnjim planiškim praznikom letalnica bratov Gorišek dobiva praznično podobo. Čeprav je na severnem koncu Slovenije trenutno pomladanskih 14 stopinj Celzija pa, kot je videti, organizatorji nimajo prav nobenih težav s snegom. Trenutno na letalnici sneg z vrha nameščajo po letalnici. Planiški prostovoljci so pričeli delati okoli 8.30 in so trenutno na 110 metrih.