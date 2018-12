Med študijem spal v grmovju

Zaradi komarjev je kupil šotor. FOTOGRAFIJI: Fb

TOWNSVILLE – Libanonecse je preselil v mesto Townsville v avstralskem Queenslandu, da bi na Univerzi Jamesa Cooka študiral morsko biologijo. Komaj 23-letni študent je našel praktično rešitev, da je lahko živel v bližini univerze – šotoril je na prostem.»Ves čas sem preživel na univerzi, ni mi bilo treba iti domov, zato sem pomislil, zakaj ne bi kar tukaj spal?« je nedavno pojasnil. Skrival se je pred varnostniki, spal pa v viseči mreži, da ne bi puščal sledi na tleh. Je pa bil na koncu primoran kupiti šotor, ker je bilo preveč komarjev.Prijatelji so mu svetovali, naj v bolj vročih mesecih spi v laboratoriju, ker ima klimatsko napravo. Tako je spal na jogiju in se skrival za mizami, ko je imel varnostnik nočni obhod. Za umivanje in opravljanje potrebe je uporabljal šolske sanitarije. Obleke je pral pod prho, hrano pa si je pripravljal v čajni kuhinji. »Šel sem v trgovino in si kupil hrano, pripravil sem si jo v mikrovalovni v zbornici,« je priznal Kareem.Prijateljje bil zelo zaskrbljen zaradi njegovega življenjskega sloga. »Moja družina še vedno ne ve, da sem spal med grmovjem. To je bilo čudno, a sem vedel, da se bo izšlo.« Prepričan je, da je v dveh letih spanja na prostem utrdil svoj značaj in imel zaradi tega boljše ocene. Ker ni imel televizije in druge opreme, ni izgubljal časa. Kareem je o svojem početju spregovoril šele zdaj, ko je po diplomi prenehal živeti v naravi.