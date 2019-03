FOTO: S sirom obmetavajo dojenčke in jih snemajo

Začelo se je z nedolžno objavo na twitterju. FOTOgrafije: Twitter

Tudi tega malčka so posirali.

Malčki so začudeni in praviloma navdušeni.

Na spletu se je pojavil nov izziv za mlade starše: spodbujajo jih, naj svojim dojenčkom v obraz mečejo rezine sira. Če verjamete ali ne, #CheeseChallenge je postal prava uspešnica, čeprav je ta spletni izziv nekoliko sporen, saj bi lahko malčki metanje sira v obraz razumeli kot znak nasilja.Začelo se je v četrtek, ko je nekdo objavil video otroka s sirom na obrazu in pripisal: »Pravkar sem posiral svojega malega bratranca.« Posnetek je postal velikanska uspešnica, saj si ga je ogledalo neverjetnih osem milijonov ljudi. Nihče ne zna pojasniti privlačnosti bizarnega početja, a dejstvo je, da so začeli številni delati posnetke metanja sirovih rezin v lastne otroke.Neka mati je v svojega sinčka zalučala kar cel hamburger s sirom. Večina otrok se je nasmejala, potem ko so jih zadeli z mlečnim izstrelkom. Noriji so se pridružili celo tisti brez otrok – rezine sire so usmerili v hišne ljubljenčke ali svoje partnerje.Poudariti velja, da so ti posnetki mišljeni kot zabava in šala, sir otrok ne zadene tako močno, da bi bolelo. Kljub temu nasprotniki obmetavanja poudarjajo, da gre za zlorabo otrok, in zahtevajo posredovanje oblasti. Za zdaj ni videti, da bi njihovi pozivi vplivali na početje, ki vztrajno pridobiva priljubljenost.