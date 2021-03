Babica je postala zvezdnica tiktoka

Ples in telovadba

Nikoli ni prepozno, pove. FOTO: Aaronamat/Getty Images

81

let je stara plesna izzivalka.

Omejevalni ukrepi za zajezitev novega koronavirusa seveda niso zaobšli niti Nemčije, kar je 81-letna babica izkoristila za svojih pet minut slave na spletu. Kakšnih pet minut, njen status zvezdnice še kar traja in traja, priletna gospa namreč s svojimi plesnimi koraki navdušuje staro in mlado.Njen zvesti plesni partner je seveda njen življenjski sopotnik, ki ga je spoznala pred leti, seveda, med plesnim tečajem, izjemno zanimiv par tako osvaja oboževalce s svojim čačačajem in drugimi koraki, zakonca pa sta do zdaj skupno objavila že več kot 100 posnetkov.Med njimi so tudi takšni telovadni,namreč plank in druge zahtevne vaje za krepitev telesa niso tuje, s svojimi zamislimi pa je med zaprtjem javnega življenja mnoge spodbudila h gibanju. »Vstanite in se premaknite! Kuhati mulo nima smisla,« poudarja 81-letnica, odločena, da ne bo zapravila niti dneva življenja. Danes se lahko pohvali z več kot 125.000 sledilci in več kot dvema milijonoma všečkov, klanjajo pa se ji predvsem mladi, ki so seveda najštevilnejši uporabniki družabnega omrežja tiktok, Erika pa želi k rekreaciji spodbuditi predvsem svojo generacijo, ki je po njenem prepogosto vdana v usodo staranja.Avtorica posnetkov je Erikina hči, ki ji je mama seveda velik zgled in spodbuda, 81-letnici pa dajejo moč tudi številni komentarji mladih sledilcev, ki gospe ponujajo različne telovadne in plesne izzive, za katere seveda z veseljem zagrabi. Upokojenka poudarja, da še nikoli ni bila v takšni telesni pripravljenosti kakor zdaj pa tudi takšne samozavesti in zadovoljstva ne pomni vse od rosno mladih let.