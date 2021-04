V Pletenini ženske prevzele oblast

Pisalo se je leto 1993, ko so zaposlene v ljubljanski Pletenini vrgle staro vodstvo in prevzele oblast v svoje roke. Takrat odstavljeni v. d. direktorjaje prizadeto izjavil, da spet delajo proletarsko revolucijo.Ženske so za nekaj ur v tovarni ustavile stroje in zahtevale menjavo širšega vodstva. Razlogi so bili več kot upravičeni.Takratno večinsko žensko vodstvo sindikata se je skupaj z delavkami spraševalo, kam gre denar. Zapisali so: Delamo 10 ali 12 ur na dan, izvozimo 90 odstotkov proizvedenih artiklov, denarja pa nikjer. Stroje so takrat odvažali v kooperantske delavnice, v Makedonijo, delavke pa odpuščali. Junija 2005 so stavbo tovarne Pletenina porušili.