Spor zaradi medveda s Pokljuke

Na Pokljuki se je venomer kaj dogajalo. Tako tudi tistega leta 1991, ko so naravovarstveniki Triglavskega narodnega parka nemočno dvignili roke in odložili puške. Rjavi medved, ki je bil osumljen, da je uradno pomlatil nekaj več kot 20, neuradno pa nekajkrat toliko ovac, se je iz njihovega revirja namreč preselil čez cesto, na ozemlje Lovske družine Bled. To pa je bil čas, ko so se med seboj »tepli« kmetje z Bleda in okolice in uprava Triglavskega narodnega parka. Spor je nastal tudi zato, ker odškodnina zaradi škode, ki jo je naredil kosmatinec, nikakor ni sedla na račune. Pa še zaradi gorenjske trme in odgovora, kdo mora poskrbeti, da medved ne bo več klal drobnice. No, pa tudi Svetovna organizacija za zaščito teh živali je rekla, da gre za območje, kjer kosmatinci prehajajo z enega konca na drugega, zaradi česar se jih nihče ne sme dotikati. Med kmeti, ki so pasli na območju Triglavskega narodnega parka, in vodstvom tega parka se je zaostrovalo, medved pa je pridno izkoriščal te zdrahe in skrbel, da ni bil lačen. Zgodba in spor sta se vlekla kar nekaj let.

