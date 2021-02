Smejali smo se ...

Šef Visapride kin položi pred njega debel fascikel.Brejc: »Gospod predsednik, tu notri so vsi vaši grehi!«Drnovšek (hladno): »Tako malo? Zaradi malomarnega dela bi vas moral že prej odpustiti ...«*Miha Brejc je med letoma 1990 in 1993 vodil Varnostno informativno službo, naslednico Službe državne varnosti in predhodnico današnje Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Po zamenjavi je s seboj odnesel nekaj dokumentov in jih šele pozneje predal državnemu zboru. V kratkem obdobju Bajukove vlade leta 2000 je bil minister za delo, družino in socialne zadeve.Ko je Brejc leta 2012 izstopal iz SDS, je dejal, da je v SDS daleč prvi Janez Janša, potem pa dolgo ni nobenega.