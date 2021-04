Pomladni 15. januar 1992

15. januarja 1992 navsezgodaj zjutraj po našem času je ameriška televizija CNN poročala, da se Evropa pripravlja na priznanje novonastale države Slovenije. Medtem se je v prestolnici trlo novinarjev, po Prešernovem trgu in Tromostovju so se prevažali avtomobili z odprto streho, kamermani so stoje snemali prestolnico nove države.»A mi pa nič,« je takrat zapisal. Kot da bi bil povsem običajen zimski dan. Sonce je sijalo z neba kot še nikoli, ljudje pa so se sprehajali naokoli, kot da se ne bi nič dogajalo.»Večina Slovencev je bila sveto prepričanih, da se 15. januar ne more nikoli in nikdar zgoditi.« Pa vendarle se je. Bil je to prvi pomladni dan v takratni zimi. A razen okoli parlamenta in vlade nikjer ni bilo razobešenih zastav.